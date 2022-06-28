CNN: В Белом доме некоторые непублично сомневаются, что Украина сможет отвоевать все земли
Американский канал CNN со ссылкой на "официальные лица США" пишет, что некоторые чиновники в Белом доме якобы "теряют уверенность" в том, что Украина сможет вернуть все захваченные Россией с февраля территории "даже с более тяжелым и совершенным вооружением США и их союзников".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как – и должен ли президент Владимир Зеленский изменить свое определение украинской "победы" с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны", – пишет сайт канала.
При этом источники CNN подчеркнули, что эта пессимистичная оценка "не означает, что США планируют оказать давление на Украину", чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки России.
Читайте также: Лидер немецких левых в бундестаге не понимает, как это – "Украина должна выиграть войну"
"Также есть надежда, что украинские силы смогут отвоевать значительные участки территории в ходе вероятного контрнаступления в конце этого года", – добавили в редакции.
Кроме того, помощник конгрессмена, знакомый с такими дискуссиями, сказал CNN, что потеря территорий Украины "не является неизбежной": "Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем".
Он отметил, что Украина запросила у США как минимум 48 РСЗО, но пока что Пентагон пообещал только восемь.
Канал отмечает, что "не все в администрации так обеспокоены", и другие считают, что Украина сможет снова сделать то, что сделала, когда победила в битве за Киев.
LIGA.net направила запросы о комментариях в Офис президента.
Новость дополняется...
- 10 июня в Польше предложили Шольцу и Макрону "поделиться" с Путиным своими территориями.
- 18 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Африке, Азии и на Ближнем Востоке "предлагали нам прекратить сопротивляться РФ".
Читайте также: Джонсон: Уступки Путину приведут лишь к катастрофе, он воспримет их как награду
Комментарии