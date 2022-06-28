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CNN: В Белом доме некоторые непублично сомневаются, что Украина сможет отвоевать все земли

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 09:26
CNN: В Белом доме некоторые непублично сомневаются, что Украина сможет отвоевать все земли - Фото
Белый дом (Фото: Stephanie Chasez/flickr The White House)

Американский канал CNN со ссылкой на "официальные лица США" пишет, что некоторые чиновники в Белом доме якобы "теряют уверенность" в том, что Украина сможет вернуть все захваченные Россией с февраля территории "даже с более тяжелым и совершенным вооружением США и их союзников".

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"Советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как – и должен ли президент Владимир Зеленский изменить свое определение украинской "победы" с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны", – пишет сайт канала.

При этом источники CNN подчеркнули, что эта пессимистичная оценка "не означает, что США планируют оказать давление на Украину", чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки России.

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"Также есть надежда, что украинские силы смогут отвоевать значительные участки территории в ходе вероятного контрнаступления в конце этого года", – добавили в редакции.

Кроме того, помощник конгрессмена, знакомый с такими дискуссиями, сказал CNN, что потеря территорий Украины "не является неизбежной": "Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем".

Он отметил, что Украина запросила у США как минимум 48 РСЗО, но пока что Пентагон пообещал только восемь.

Канал отмечает, что "не все в администрации так обеспокоены", и другие считают, что Украина сможет снова сделать то, что сделала, когда победила в битве за Киев.

LIGA.net направила запросы о комментариях в Офис президента.

Новость дополняется...

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Евгений Пилипенко
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