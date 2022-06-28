CNN: В Белом доме некоторые непублично сомневаются, что Украина сможет отвоевать все земли

Американский канал CNN со ссылкой на "официальные лица США" пишет, что некоторые чиновники в Белом доме якобы "теряют уверенность" в том, что Украина сможет вернуть все захваченные Россией с февраля территории "даже с более тяжелым и совершенным вооружением США и их союзников".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как – и должен ли президент Владимир Зеленский изменить свое определение украинской "победы" с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны", – пишет сайт канала.

При этом источники CNN подчеркнули, что эта пессимистичная оценка "не означает, что США планируют оказать давление на Украину", чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки России.

Читайте также: Лидер немецких левых в бундестаге не понимает, как это – "Украина должна выиграть войну"

"Также есть надежда, что украинские силы смогут отвоевать значительные участки территории в ходе вероятного контрнаступления в конце этого года", – добавили в редакции.

Кроме того, помощник конгрессмена, знакомый с такими дискуссиями, сказал CNN, что потеря территорий Украины "не является неизбежной": "Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем".

Он отметил, что Украина запросила у США как минимум 48 РСЗО, но пока что Пентагон пообещал только восемь.

Канал отмечает, что "не все в администрации так обеспокоены", и другие считают, что Украина сможет снова сделать то, что сделала, когда победила в битве за Киев.

LIGA.net направила запросы о комментариях в Офис президента.

Новость дополняется...

Читайте также: Джонсон: Уступки Путину приведут лишь к катастрофе, он воспримет их как награду

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.