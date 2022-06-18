В Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивляться РФ – Кулеба

Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке призывали Украину прекратить сопротивляться стране-оккупанту РФ, чтобы получить заблокированное российскими захватчиками в украинских портах зерно. Об этом в статье "Как Украина победит" в журнале Foreign Affairs рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – написал он.

Глава МИД подчеркнул, что аргументация таких переговорщиков понятна: они хотят, чтобы зерно, которое застряло в украинских портах из-за морской блокады России, было разблокировано.

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"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", – посетовал министр.

Кулеба ответил таким деятелям: "Нереально предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир".

24 мая Кулеба призвал мир не покупать у России украденное украинское зерно.

9 июня коллаборант Балицкий заявил, что отправляет украденное Россией украинское зерно в Крым, чтобы потом продать его в Турцию.

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Евгений Пилипенко

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