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В Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивляться РФ – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 12:08
В Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивляться РФ – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото — ЕРА, Robert Ghement)

Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке призывали Украину прекратить сопротивляться стране-оккупанту РФ, чтобы получить заблокированное российскими захватчиками в украинских портах зерно. Об этом в статье "Как Украина победит" в журнале Foreign Affairs рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – написал он.

Глава МИД подчеркнул, что аргументация таких переговорщиков понятна: они хотят, чтобы зерно, которое застряло в украинских портах из-за морской блокады России, было разблокировано.

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"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", – посетовал министр.

СПРАВКА. Экспорт зерна по Черному и Азовскому морям невозможен из-за оккупации портов и блокады акватории Россией. Рассматриваются варианты коридоров под гарантии других стран и вывоза через Беларусь в балтийские порты. В МИД заявили, что Украина сможет вывезти зерно, если будет достаточно оружия для защиты Одессы от возможной атаки РФ. Турция оказалась в числе стран, куда поступает украденное зерно. В МИД рассказали, как РФ провозит его туда.

Кулеба ответил таким деятелям: "Нереально предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир".

Читайте также: Экспорт зерна без разминирования: Франция и Турция спорят о планах снятия морской блокады

Евгений Пилипенко
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