В Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивляться РФ – Кулеба
Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке призывали Украину прекратить сопротивляться стране-оккупанту РФ, чтобы получить заблокированное российскими захватчиками в украинских портах зерно. Об этом в статье "Как Украина победит" в журнале Foreign Affairs рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – написал он.
Глава МИД подчеркнул, что аргументация таких переговорщиков понятна: они хотят, чтобы зерно, которое застряло в украинских портах из-за морской блокады России, было разблокировано.
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"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", – посетовал министр.
Кулеба ответил таким деятелям: "Нереально предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир".
- 24 мая Кулеба призвал мир не покупать у России украденное украинское зерно.
- 9 июня коллаборант Балицкий заявил, что отправляет украденное Россией украинское зерно в Крым, чтобы потом продать его в Турцию.
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