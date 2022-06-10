Глава Африканского союза просит Украину разминировать порты: Путин обещал не нападать

Президент Сенегала Маки Салл, также исполняющий обязанности главы Африканского союза, призвал Украину разминировать одесские порты и возобновить морской экспорт зерна. Если этого не сделать, Африка "окажется перед угрозой очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент". Слова Салла приводит агентство AFP.

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Сенегальский президент рассказал, что разговаривал на эту тему с Владимиром Путиным, и тот пообещал, что не будет использовать гуманитарный коридор для морского десанта.

"Я даже сказал ему: украинцы говорят, что если они разминируют, вы зайдете в порты. Он сказал, что нет, не будет заходить, он заверил", – сказал сенегальский президент.

Читайте также Путину доверять нельзя – Кулеба об обещании не нападать на Одессу "Теперь должна начаться работа по разминированию с участием ООН, чтобы мы могли начать вывоз украинской пшеницы", — добавил Салл. В пятницу президент Сенегала должен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что он будет просить о смягчении санкций против России, в частности, касающихся отключения российских банков от SWIFT. "Поскольку наши банки в основном связаны с европейскими, они не могут платить, как раньше", – пояснил Салл. Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что препятствие для экспорта зерна – не мины, а Россия.

Андрей Водяный

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