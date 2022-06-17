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Экспорт зерна без разминирования: Франция и Турция спорят о планах снятия морской блокады

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17.06.2022, 21:39
Экспорт зерна без разминирования: Франция и Турция спорят о планах снятия морской блокады - Фото
Разрушенный обстрелами элеватор в порту Мариуполя (фото – EPA)

Установленная Россией блокада украинских портов и экспорта украинского зерна по-прежнему вызывают опасения, что это может вызвать серьезный продовольственный кризис в беднейших странах мира. Для решения проблемы Франция и Турция предлагают конкурирующие планы, пишет сегодня The Guardian.

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Ряд стран (в частности, Италия) поддерживают идею резолюции ООН, которая позволит конвою ООН охранять караваны с зерном из Одессы и других портов Украины до Босфора. Россия предсказуемо выступает против такой резолюции, пишет The Guardian. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон не верит, что такая резолюция ООН может быть согласована, и предлагает вместо этого резко увеличить экспорт зерна через порты Румынии, в частности, он призвал удвоить количество наземных и железнодорожных маршрутов до порта Констанцы. 

"Одесса находится в нескольких десятках километров от Румынии, и через Румынию можно выйти к Дунаю и железной дороге", – сказал Макрон. Он считает, что "мы находимся в процессе создания точки концентрации, куда мы могли бы экспортировать зерно гораздо активнее, быстрее и масштабнее, чем это удается сегодня".

Главная проблема этого плана заключается в том, что порт Констанцы уже сейчас работает на пределе своей мощности, пишет The Guardian.

Турция, в свою очередь, предлагает вариант организации "безопасных маршрутов" из трех украинских портов даже без разминирования подходов к ним.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "местонахождение мин известно", и что "коммерческие суда, возможно, под управлением украинских лоцманов, могут безопасно проходить в порты и из них без разминирования", а чиновники Турции будут для успокоения России "проверять коммерческие суда на наличие контрабандного оружия".

Член переговорной группы от Украины Давид Арахамия поставил под сомнение предложение Турции, сказав, что "военные против" и что "у нас очень сдержанный оптимизм по отношению к этой модели".

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Сергей Бережной
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