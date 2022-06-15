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Зерно. Украина готовит план на случай, если порты не удастся разблокировать

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 14:56
Зерно. Украина готовит план на случай, если порты не удастся разблокировать - Фото
Зерно (Фото - meriç tuna, Unsplash)

Украина уже готовит дополнительные мощности для хранения зерна, чтобы в случае отсутствия экспорта через порты была возможность хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай, который уже через месяц будет активно собираться. Об этом сообщил замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий, передает пресс-служба Минагро.

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"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10–15 млн тонн. Поэтому сейчас в качестве плана Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн", – рассказал он.

По его словам, всего в Украине тысячи элеваторных мощностей и они распределены по всей территории страны.

Украина продолжает работать совместно с ООН по направлению транспортировкой зерна через морские пути, сообщил Высоцкий.

"Понятно, что для этого нужно иметь несколько факторов: это достаточно противокорабельного оружия и обеспечено гарантированное военное сопровождение. Поэтому продолжается работа в этом направлении. Когда будут конечные согласованные с Украиной детали, можем сообщить", – отметил он.

  • Из-за морской блокады России Украина не может вывезти из портов около 23,5 млн тонн зерновых.

Читайте также: Из-за войны Украина ищет новые пути для экспорта и переизобретает торговлю. Как получается

Мария Макуха
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