Зерно. Украина готовит план на случай, если порты не удастся разблокировать

Украина уже готовит дополнительные мощности для хранения зерна, чтобы в случае отсутствия экспорта через порты была возможность хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай, который уже через месяц будет активно собираться. Об этом сообщил замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий, передает пресс-служба Минагро.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10–15 млн тонн. Поэтому сейчас в качестве плана Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн", – рассказал он.

По его словам, всего в Украине тысячи элеваторных мощностей и они распределены по всей территории страны.

Украина продолжает работать совместно с ООН по направлению транспортировкой зерна через морские пути, сообщил Высоцкий.

"Понятно, что для этого нужно иметь несколько факторов: это достаточно противокорабельного оружия и обеспечено гарантированное военное сопровождение. Поэтому продолжается работа в этом направлении. Когда будут конечные согласованные с Украиной детали, можем сообщить", – отметил он.

Из-за морской блокады России Украина не может вывезти из портов около 23,5 млн тонн зерновых.

Читайте также: Из-за войны Украина ищет новые пути для экспорта и переизобретает торговлю. Как получается

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.