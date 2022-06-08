Украина сможет вывезти зерно, если будет достаточно оружия для защиты Одессы – Кулеба

Чтобы Украина могла экспортировать зерно из Одессы, там должно быть достаточно военных сил для защиты города от нападения ЧФ РФ по разминированному морскому коридору. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 8 июня.

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"Для решения проблемы Украине необходимо иметь достаточное количество оружия, способного защитить Одессу из суши против морских целей России и четкая миссия по патрулированию канала, через который будет происходить поставка зерна кораблями стран, которым мы можем доверять", — сообщил Кулеба.

В частности Украина может доверять турецким военно-морским силам, сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба призвал мир не покупать у России украденное украинское зерно.

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Мария Макуха

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