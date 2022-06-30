Способность ВСУ вести затяжные бои и отходить будет ключевым фактором – разведка Британии
Способность украинских сил вести затяжные бои и отходить до окружения будет ключевым фактором в исходе кампании на востоке страны. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
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Отмечается, что украинские защитники продолжают удерживать свои позиции в Лисичанске после отхода из Северодонецка.
Россия тем временем пытается сделать ползучее окружение со стороны Попасной, чтобы не форсировать Северский Донец. Текущие бои сосредоточены вокруг Лисичанского НПЗ в 10 км к юго-западу от центра города.
На оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного успеха за счет наступления со стороны Изюма, пытаясь окружить украинские силы на севере Донецкой области.
Британские разведчики считают, что способность украинских сил затягивать бои и вовремя отходить до окружения, вероятнее всего, будет оставаться ключевым фактором в исходе кампании.
- Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что отвод войск от Северодонецка нужен для стратегической победы.
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