Путин отдал приказ совершать самые жуткие преступления – Трасс

Запад должен дать украинцам все, что требуется, чтобы они изгнали российских оккупантов со своей земли, потому что глава РФ Владимир Путин "приказал совершать самые ужасные преступления в Украине" – и в случае его успеха безопасности в Европе не будет. Об этом в эфире Sky News заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Она назвала лидера оккупантов "отвратительным диктатором, ведущим войну, которая не была ни законной, ни оправданной".

"Мы видели систематические изнасилования женщин. Мы видели нападения на мирных жителей, в том числе в торговом центре на этой неделе. И нам нужно убедиться, что украинцы не только успешно вытесняют Россию из Украины, но и что лица привлечены к ответственности за эти ужасные преступления, которые были совершены", – сказала она британцам.

Она заявила, что не встречалась с Путиным и "не знает" его мотивов для войны.

"Все, что я знаю – это то, что мы должны сделать своим абсолютным приоритетом прекращение этой войны, вытеснение Путина и его войск из Украины, иначе мы будем жить в гораздо менее безопасной Европе", – сказала она.

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Глава Форин-офиса считает недофинансирование Западом средств на оборону одной из причин того, что Путин решил начать войну: "Всему свободному миру нужно уделять больше внимания сдерживанию и больше сосредоточиться на обороне".

"Профилактика лучше, чем лечение. Урок, который Путин извлек из недофинансирования нашей обороны, заключался в том, что он может вторгнуться в суверенную страну. <...> Мы не ожидали увидеть такую ​​войну в Европе", – признала она.

27 мая Трасс также заявляла, что нужно обеспечить победу Украины, потому что если Путин победит, "мир не будет в безопасности".

29 июня на саммите НАТО она сказала, что для переговоров с Россией нужно сначала "обеспечить ее поражение в Украине".

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Евгений Пилипенко

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