Чем быстрее и больше поможем, тем быстрее Украина победит – Трасс
Чем больше и быстрее союзники Украины будут сейчас оказывать ей военную помощь и поддержку, тем быстрее она победит Россию на своей территории, изгнав оккупационные войска. Об этом заявила в интервью немецкому изданию Die Welt министр иностранных дел Лиз Трасс.
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"Чем больше мы будем делать сейчас, тем скорее мы увидим победу Украины. И тем скорее мы положим конец некоторым проблемам, которые были созданы этой войной с точки зрения стоимости жизни", – сказала она.
Глава МИД Великобритании подчеркнула, что "на этом этапе уже нет причин уклоняться" от поддержки Украины, и "лучшее, что мы можем сделать, это обеспечить украинцев всем необходимым: обучением, вооружением, чтобы они смогли добиться успеха как можно раньше, и чтобы это не вылилось в очень затяжную войну".
Она ответила "да" на уточняющий вопрос: "Когда вы говорите преобладать [над Россией] – это означает победить?"
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Победой Украины она будет считать момент, когда российские войска будут выбиты со всей ее территории: "Это то, чего хотят украинцы. Нам нужно поддерживать их в этом, а не пытаться искать скорейшее мирное урегулирование, предполагающее отказ от территорий".
"Чего у нас не может быть, так это какого-то беспокойного мира, когда Россия все еще присутствует в Украине. Это не сработает. Мы знаем, что произошло в 2014 году с минскими соглашениями, <...> поэтому мы не можем допустить, чтобы такая ситуация повторилась", – объяснила министр.
Трасс также призвала союзников и остальной мир "смотреть на то, что Россия делает, а не на то, что она говорит", а также поддержать начинание США и Великобритании, которые дают ВСУ тяжелое вооружение вроде американских РСЗО.
- Месяц назад, 27 мая, Трасс так же заявляла, что нужно обеспечить победу Украины, потому что, если Путин победит, "мир не будет в безопасности".
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