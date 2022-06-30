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В Германии собрали подписи "за мир" – и капитуляцию Украины. Мельник им коротко ответил

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 10:14
В Германии собрали подписи
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

Около 20 немецких интеллектуалов опубликовали в издании Die Zeit призыв к властям Германии и стран Запада перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить Киев к "переговорам" с Москвой о "мире". Посол Украины в Берлине Андрей Мельник посоветовал "пораженцам" "пойти к черту", о чем написал в Twitter.

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В обращении, которое озаглавлено "Прекратить огонь немедленно!", авторы в разных тезисах повторяют риторику Кремля, что поставки вооружений силам обороны Украины, чтобы те могли сдерживать оккупантов и не дать им уничтожить народ и страну, – это "неправильный путь". Переговоры, пишут они, "не означают капитуляцию".

Подписанты не хотят повышения цен из-за поддержки Украины, пишут об "угрозе гуманитарных катастроф и явном риске эскалации", опасаются ядерной войны. Они прямо пишут, что не верят в победу Украины с освобождением оккупированных территорий, ссылаясь при этом не неких "военных экспертов".

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Авторы обращения – публицисты, политологи, экономисты, философы, писатели, режиссеры, актеры, а также бывший военный советник прошлого канцлера Ангелы Меркель, – заявляют, что Запад "должен объединиться в противодействии агрессии России в Украине с дальнейшим требованиям реванша", но то, что в случае поражения Украины страны больше не будет, умалчивают.

Украинский посол назвал подписантов "сборищем псевдоинтеллектуалов-неудачников".

"Все вы, Варвики, Вады, Клюхи, Прехты, Йогешвары, Зехи и Ко, должны наконец пойти к черту со своими пораженческими "советами". До свидания", – ответил Мельник авторам обращения.

Это не первое подобное обращение в Германии.

Евгений Пилипенко
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