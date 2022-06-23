Большинство немцев считают отношения с РФ навсегда испорченными — опрос

Большинство немцев считают, что отношения с Россией навсегда испорчены из-за агрессивной войны, которую она начала против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Forsa по заказу журнала Internationale Politik, сообщает Spiegel.

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Более двух третей немцев (71%) считают невозможным возвращение отношений между Москвой и Берлином к тому виду, в котором они существовали до начала войны, пока у власти российский диктатор Владимир Путин. 24% опрошенных считают, что отношения могут восстановиться.

В большей степени считают отношения "безнадежно испорченными даже после окончания войны" жители Восточной Германии (81%), на западе страны таковых 69%.

Среди них в возобновление отношений с РФ не верят: избиратели правящей коалиции (77%), Социал-демократической партии (76%), партии Альтернатива для Германии (75%) и Зеленых (72%), Свободной демократической партии (66%).

22 июня Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает немыслимым партнерство с РФ при агрессивном режиме местного диктатора Владимира Путина.

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Мария Макуха

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