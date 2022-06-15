Большинство немцев поддерживают политику Шольца по Украине и переговоры с Путиным — опрос

Общая удовлетворенность немцев работой канцлера Олафа Шольца заметно снизилась с начала мая. Однако большинство немцев согласны с его политикой касательно Украины. Об этом сообщает Presseportal со ссылкой опрос, проведенный институтом Forsa.

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По состоянию на средину июня, работой Шольца удовлетворены 41% немцев (на 7% меньше, чем в начале мая), 56% "не совсем довольны" (на 9% больше). Несмотря на это, лишь 35% опрошенных по-прежнему критикуют его за слишком нерешительную помощь Украине в вопросе поставки вооружений. Большинство (58%) согласны с его решениями, когда речь заходит "конкретно о поставах оружия".

Кроме этого, 83% немцев поддерживают переговоры глав западных государств с российским диктатором Владимиром Путиным. Только 14% не считают это правильным. Только четверть немцев (25%) верят, что войну в Украине можно выиграть военным путем. С другой стороны, 68% опрошенных считают, что в конечном итоге войну можно закончить только путем переговоров и дипломатического решения.

Опрос проводился институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa от имени RTL Germany с 10 по 13 июня среди 1002 немцев. Статистическая погрешность не более 3%.

Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".

Также он заявил, что больше ФРГ помогают Украине, вероятно, только США.

Шольц пообещал, что Германия "значительно расширит" поддержку Украины и будет поставлять современное оружие.

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Мария Макуха

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