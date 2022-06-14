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Германия расширит поддержку Украины и будет поставлять современное оружие – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 15:18
Германия расширит поддержку Украины и будет поставлять современное оружие – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото - EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия "значительно расширит" поддержку Украины и будет поставлять современное оружие. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером.

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Шольц заявил, что "Украина нуждается в дополнительном оружии для своей обороны" и добавил, что "Германия поставляла Украине оружие с начала российского вторжения".

"В этой критической фазе мы значительно расширяем нашу поддержку: мы, среди прочего, поставляем Украине современную зенитную систему и радар обнаружения артиллерии", – сказал канцлер.

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Шольц отметил, что поставки вооружения будут осуществляться в координации с партнерами в Европе и НАТО.

Кроме того, канцлер анонсировал усиление присутствия Германии на восточном фланге НАТО.

Ранее Германия выступила против идеи Испании передать Украине 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

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Мария Макуха
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