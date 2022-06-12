Германия выступила против идеи Испании передать Украине 40 танков Leopard 2A4 – Spiegel
Немецкое издание Spiegel пишет со ссылкой на берлинские правительственные круги, что власти Германии якобы заблокировали возможные планы Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации. О наличии такой инициативы Мадрида 5 июня писало местное издание El Pais.
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Spiegel уточняет: если бы Берлин согласился на нее, это был бы первый случай, когда страна-член НАТО поставила танки Украине.
"С тех пор испанцы резко отступили: план не был окончательно согласован политически. Была ли это просто идея от кого-то ниже уровней?", – задаются вопросом берлинские журналисты.
По данным их источников, власти ФРГ "в телефонных звонках предупредили испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и совершенно неформального) решения не снабжать Киев танками".
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По информации немецкого филиала Business Insider, в Мадриде даже извинились перед Берлином "за волнение и давление, оказанное на канцлера".
"Поэтому неудивительно, что в федеральное правительство не поступало заявок на поставку испанских танков в Украину", – отметили там.
Издание пишет со ссылкой на правительственные круги Германии, что предполагаемое предложение из Мадрида, "по-видимому, значительно сократилось": не более 10 танков, "и даже эта цифра неопределенна, так как машины явно полностью изношены и ремонтировать их придется месяцы".
- Канцлер Шольц утверждает, что больше Германии военную помощь Украине оказывают, "вероятно, лишь США".
- 11 июня в Bild am Sonntag написали, что часть немецких БМП Marder уже готова к передаче ВСУ, и для этого нужна лишь отмашка канцлера Шольца.
- Также вчера в Бундестаге напомнили о вине Третьего рейха перед Украиной и призвали признать Голодомор.
- По словам украинского посла в Берлине Мельника, немецкая ПВО IRIS-T, которую ФРГ передаст Украине якобы в октябре, поможет прикрыть Киев.
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