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Германия выступила против идеи Испании передать Украине 40 танков Leopard 2A4 – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 07:42
Германия выступила против идеи Испании передать Украине 40 танков Leopard 2A4 – Spiegel - Фото
Leopard 2A4 (фото — фото бундесвера)

Немецкое издание Spiegel пишет со ссылкой на берлинские правительственные круги, что власти Германии якобы заблокировали возможные планы Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации. О наличии такой инициативы Мадрида 5 июня писало местное издание El Pais.

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Spiegel уточняет: если бы Берлин согласился на нее, это был бы первый случай, когда страна-член НАТО поставила танки Украине.

"С тех пор испанцы резко отступили: план не был окончательно согласован политически. Была ли это просто идея от кого-то ниже уровней?", – задаются вопросом берлинские журналисты.

СПРАВКА. Чтобы Украина получила любое произведенное в Германии вооружение из других стран, кроме самой Германии, Берлин должен дать добро на такую перепродажу. Это правило предназначено для предотвращения использования немецкого оружия диктатурами и в других ситуациях, например, в гражданских войнах.

По данным их источников, власти ФРГ "в телефонных звонках предупредили испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и совершенно неформального) решения не снабжать Киев танками".

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По информации немецкого филиала Business Insider, в Мадриде даже извинились перед Берлином "за волнение и давление, оказанное на канцлера".

"Поэтому неудивительно, что в федеральное правительство не поступало заявок на поставку испанских танков в Украину", – отметили там.

Издание пишет со ссылкой на правительственные круги Германии, что предполагаемое предложение из Мадрида, "по-видимому, значительно сократилось": не более 10 танков, "и даже эта цифра неопределенна, так как машины явно полностью изношены и ремонтировать их придется месяцы".

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Евгений Пилипенко
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