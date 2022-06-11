В бундестаге напомнили о вине Третьего рейха перед Украиной и призвали признать Голодомор

Лидер немецкой партии Союз 90/Зеленые высказался за то, чтобы Германия официально признала устроенный советским диктатором Иосифом Сталиным голод 1932—1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом Омид Нурипур заявил газетам медиагруппы Funke, пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Политик подчеркнул, что "признание этого жестокого преступления стало бы важным сигналом сопереживания и исторической осведомленности по отношению к народу Украины".

Он напомнил, что соответствующая петиции лежит в бундестаге еще с прошлого законодательного периода, и отметил, что Зеленые поддерживают эту инициативу.

СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах. По разным оценкам, погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны. В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов. Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв трех голодоморов.

"Потому что речь идет о страданиях и смертях миллионов людей в Украине от рук Сталина. <...> Бундестаг должен снова заняться процессом признания, тем более, что Германский рейх получил выгоду от украденного в Украине зерна", — сказал сопредседатель партии, которая входит в правящую коалицию.

Осенью прошлого года украинцев спросили, кто виноват в Голодоморе.

В конце 2021 года Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом.

В начале 2022 года парламент Чехии классифицировал и осудил Голодомор как геноцид украинцев.

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Евгений Пилипенко

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