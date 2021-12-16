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Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 14:37
Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа - Фото
Возле памятника Голодомору (фото – пресс-служба президента)

Верховная Рада проголосовала за проект постановления с призывом к Бундестагу о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За №5032 проголосовал 331 народный депутат.

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Как говорится в пояснительной записке, депутаты призывают немецких коллег также дать политическую оценку событиям 1932-1933 годов, а также "противодействовать любым попыткам умалять масштаб или найти оправдание Голодомора".

Украинские нардепы также предложили "начать совместные научные исследования по исторической роли Германии во время Голодомора" – его восприятие немецкой властью и обществом, потому что в эти годы между Германией и СССР были "тесные экономические контакты".

СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах. В прошлом году президент Владимир Зеленский говорил, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны. В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов. Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв трех голодоморов – Голодомора 1932-1933 годов и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. 
  • В 2018 году Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой признал Голодомор геноцидом.
  • 30 мая 2021 года Палата представителей Легислатуры Техаса признала геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 годов.
Александр Матвиенко
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верховная рада голодомор бундестаг геноцид
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