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Палата представителей Техаса признала Голодомор геноцидом

30.05.2021, 07:36
Палата представителей Техаса признала Голодомор геноцидом - Фото
Капитолий в Остине, столице Техаса (фото - pixabay.com)

Палата представителей Легислатуры Техаса признала геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 годов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

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"Палата представителей штата Техас приняла резолюцию, в которой Голодомор в Украине 1932-33 годов признается геноцидом украинского народа", – говорится в сообщении.

Также ноябрь 2021 определен месяцем памяти жертв Голодомора в Украине.

Легислатура Техаса состоит из нижней палаты (Палата представителей) и верхней (Сенат). LIGA.net обратилась к посольству Украины в США с просьбой уточнить, предусматривает ли процедура утверждение резолюции еще и в Сенате штата.

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СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах.

В прошлом году президент Владимир Зеленский говорил, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны.

В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов.

  • В 2018 году Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой признал Голодомор геноцидом. 

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Марк Сировой
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техас голодомор геноцид палата представителей
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