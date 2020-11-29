Вселенский патриарх Варфоломей: Голодомор – это дьявольский проект сталинской системы

Вселенский патриарх Варфоломей посвятил проповедь жертвам Голодомора. Ее текст приводит Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

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"ХХ век можно считать самым трагическим периодом в истории человечества... Голодомор стремился убить голодом от семи до десяти миллионов благочестивых украинцев в самые ужасные годы советского режима", – заявил Варфоломей.

По его словам, Голодомор – это "рукотворный голод, дьявольский проект сталинской системы, целью которого был геноцид, в частности верующих людей, чтобы искоренить христианскую веру и православную церковь в то время, когда люди мирно собирали обильный урожай. Пока люди умирали от голода, советский режим экспортировал их урожаи, лицемерно притворяясь процветающей страной".

Варфоломей уточняет, что события Голодомора нельзя забывать, а наоборот надо осуждать, чтобы "такие зверства не повторялись в истории человечества": "Пусть Воскресший Господь даст вечный покой миллионам праведных душ, умерших в надежде воскресения вследствие дьявольского Голодомора, а также вследствие нынешней трагической пандемии".

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Владислав Сердюк

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