Сталин устроил геноцид, чтобы сломить дух украинцев – премьер Канады о Голодоморе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением в День памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Текст заявления опубликован на сайте премьера.

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"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина вызвал в Украине ужасающий голод – геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", – говорится в заявлении.

Трюдо отметил, что украинцы выстояли

"Они твердо держались за свой язык и культуру, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. В 1991 году, после более чем полувекового советского угнетения, Украина завоевала независимость", – сказал премьер Канады.

"На протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эту суровую истину и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой", – говорится в заявлении.

Трюдо призвал всех канадцев почтить память жертв Голодомора "и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас".

"Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины. Vichna Yim Pamyat", – говорится в тексте заявления.

Сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов. В 16:00 в стране начнут зажигать свечи. Президент Владимир Зеленский призвал присоединиться к ней – выставить свечку на окне.

Вадим Ребрина

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