В 2003 году Лавров подписывал от России декларацию ООН о Голодоморе: документ

Россия в 2003 году присоединилась к первой в истории совместной декларации государств-членов ООН о Голодоморе. Документ опубликовала в Twitter миссия Украины в ООН.

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Там отметили, что среди подписантов декларации – Сергей Лавров, тогдашний постпред РФ при ООН, сейчас глава МИД РФ.

"За пределами горькой иронии", – прокомментировали в миссии фото.

В самом документе, который подписала Россия, Голодомор не называется геноцидом, но говорится, что в Советском Союзе миллионы людей "стали жертвами жестоких действий и политики тоталитарного режима".

"Голодомор – Большой голод 1932–1933 годов в Украине — забрал жизни от 7 до 10 миллионов ни в чем не виноватых людей и стал национальной трагедией для украинского народа", – говорится в документе.

При этом подписанты декларации "отдают дань памяти миллионам россиян, казахов и представителей других национальностей, которые умерли от голода в Поволжье, на Северном Кавказе, в Казахстане и других регионах бывшего Советского Союза в результате гражданской войны и принудительной коллективизации, что оставило глубокие неизлечимые раны в сознании будущих поколений".

В сентябре 2017 г президент Петр Порошенко с трибуны Генассамблеи призвал ООН признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида.







Вадим Ребрина

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