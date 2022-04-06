Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор 1930-х годов геноцидом

Палата депутатов парламента Чехии приняла резолюцию, которая признает Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинской нации. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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"Палата депутатов чешского парламента только что единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 актом геноцида Украинского народа", – написал посол.

В резолюции сказано, что Палата "признает искусственный голод 1932-1933 годов в Украине чудовищным преступлением геноцида против украинского народа и человечества" и "решительно осуждает эти преступления против украинского народа, массовые репрессии и нарушения прав человека", сообщает портал Novinky.cz.