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Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор 1930-х годов геноцидом

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 17:08
Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор 1930-х годов геноцидом - Фото
Палата депутатов Парламента Чехии единогласно осуждает военные преступления, совершенные Россией в Украине (Фото - сайт Парламента Чехии)

Палата депутатов парламента Чехии приняла резолюцию, которая признает Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинской нации. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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"Палата депутатов чешского парламента только что единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 актом геноцида Украинского народа", – написал посол.

В резолюции сказано, что Палата "признает искусственный голод 1932-1933 годов в Украине чудовищным преступлением геноцида против украинского народа и человечества" и "решительно осуждает эти преступления против украинского народа, массовые репрессии и нарушения прав человека", сообщает портал Novinky.cz.

Палата депутатов также заявила, что в контексте нынешней военной агрессии Российской Федерации против Украины парламентарии выражают решимость способствовать выявлению лиц, совершивших военные преступления, чтобы предотвратить повторы подобных трагедий.

Сергей Бережной
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