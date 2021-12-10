Лишить Пулитцеровской премии за пропаганду СССР. В США собирают подписи против Дюранти

Комитет США по признанию Голодомора геноцидом собирает подписи, чтобы лишить англо-американского журналиста Уолтера Дюранти Пулитцеровской премии. Он получил ее за репортаж о программе коллективизации (так называемую пятилетку) Иосифа Сталина в СССР, опубликованный в американском издании The New York Times.

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В своем журналистском труде Дюранти отрицал существование в 1930-х голодомора в Украине, а также публично поддерживал сталинскую пропаганду. Как только петиция наберет 7500 подписей, комитет направит ее на рассмотрение в совет Пулитцеровской премии.

"В случае с Дюранти ее (Пулитцеровскую премию, – ред.) было вручено человеку, который не соответствовал журналистской этике или стандартам награды, а вместо этого распространял ложные новости по всему миру о тоталитарном режиме", – говорится в заявлении.

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Международная кампания против Дюранти началась еще в 2003 году. Тогда профессор Колумбийского университета Марк фон Хаген провел исследование, но "четких и убедительных доказательств умышленного обмана" для лишения премии журналиста не обнаружили.

Каждый год в четвертую субботу ноября украинцы чтят жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В опросе 2021 года большинство украинцев считают диктатора Иосифа Сталина виновником Голодомора 1932-1933 годов.

Марина Тищенко

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