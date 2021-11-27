По всей стране зажгут свечи. Сегодня Украина чтит жертв голодоморов – список мероприятий

Сегодня, в четвертую субботу ноября, Украина чтит память жертв Голодомора 1932-33 годов и массового искусственного голода 1921-23-х и 1946-47-х. Об этом сообщает в Facebook Институт национальной памяти.

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В День памяти жертв голодоморов в 16:00 по всей стране будет объявлена минута молчания. Институт призывает зажечь свечку и оставить ее на подоконнике – чтобы почтить память убитых голодом.

Также будут проходить мероприятия в нацмузее Голодомора-геноцида на Лаврской, 3 в Киеве:

15:30 – молитва по убитым голодом с участием глав украинских церквей. Будет проходить на площади у свечи памяти.

16:01. Обращение президента Владимира Зеленского. Акция "Зажги свечку памяти".

СПРАВКА. Голодомор – геноцид украинского народа, организованный советскими властями массовый голод в Украине в 1932-33 годах. В прошлом году президент Зеленский говорил, что за время Голодомора по разным оценкам погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во время Второй мировой войны. В истории Украины также были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В мае 2021-го Техас признал Голодомор геноцидом украинского народа.

24 ноября президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора 1932-33 годов. Он заявил, что миллионы украинцев погибли в результате жестокой политики и преднамеренных действий советского диктатора Иосифа Сталина.

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Марк Сировой

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