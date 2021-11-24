Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету Украины
Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов и подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
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Байден отметил, что миллионы погибших от голода украинцев — жертвы жестокой политики и преднамеренных действий советского диктатора Иосифа Сталина.
Президент США призвал продолжить работу по предотвращению подобных трагедий в будущем и поддержать "тех, кто сегодня страдает под игом тирании".
"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, и в конечном итоге создал свободное и демократическое общество. Вспоминая боль и жертвы Голодомора, Соединенные Штаты также подтверждают нашу приверженность народу Украины и непоколебимую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", – сказано в заявлении.
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