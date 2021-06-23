Большинство россиян считают Сталина "великим вождем". В Украине сталинистов – 16%: опрос

У украинцев и россиян спросили об их отношении к Иосифу Сталину. Большая часть жителей России заявила, что считает его культовой личностью и относится с уважением, в Украине сложилась обратная ситуация. Об этом свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии и Левада-центра.

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56% россиян скорее всего или полностью согласны с тем, что "Сталин – великий вождь", в Украине эта цифра равняется 16%. При этом, в 2019 году количество поклонников Сталина в России составляло 70%, а в Украине – те же 16%.

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Аналогично обстоят дела с личными симпатиями. С уважением, восхищением или симпатией к Сталину относятся 60% россиян и 17% украинцев. Еще примерно треть жителей Украины и России заняли нейтральную позицию.

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Опрос среди украинцев проводился 8-9 июня 2021 года, было опрошено 2007 респондентов старше 18 лет по телефону. Погрешность – не более 2,4%.

Опрос среди россиян проводился 20-26 мая 2021 года, было опрошено 1620 человек старше 18 лет в личных интервью. Погрешность – не более 3,4%.

Опрос в мае-июне 2019 года показал, что украинцы относятся к Сталину хуже, чем россияне: 40% украинцев заявили о страхе или ненависти, в России же негативно высказались лишь 14% опрошенных.

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Дарья Мостовая

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