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11.07.2019, 12:55

Соцопрос: украинцы относятся к Сталину гораздо хуже россиян

Соцопрос: украинцы относятся к Сталину гораздо хуже россиян - Фото
Фото: EPA

Опрос КМИС показал, что 40% населения Украины относится к Иосифу Сталину с неприязнью, 16% - позитивно

Среди украинцев в целом преобладает негативное отношение к Иосифу Сталину - 40% относится к нему с неприязнью, страхом или ненавистью. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

25% респондентов относятся к Сталину безразлично, 16% - положительно ("с уважением, симпатией или увлечением").

"Мудрым руководителем считают Сталина 31% населения (47% с этим не согласны). 72% согласны с тем, что Сталин - "жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей".

61% опрошенных не считает, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин". Три четверти опрошенных указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителю страны, как Сталин.

Социологи отмечают, что украинцы относятся к Сталину намного хуже, чем граждане России, и эта тенденция, похоже, закрепляется. На данный момент, по сравнению с 16% украинцев, которые положительно относятся к нему, россиян с таким отношением больше половины - 52%.

Опрос проводился с 24 мая по 7 июня среди 2021 респондента.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Результаты опросов российского Левада-центра, опубликованные в апреле показали, что роль Иосифа Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Негативно относится к Иосифу Сталину только 14% респондентов.

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Теги: Вторая мировая война, голодомор, Иосиф Сталин, история, соцопрос, кмис
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