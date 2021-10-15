В Москве неизвестные сорвали показ фильма о Голодоморе: видео

В Москве неизвестные сорвали показ фильма о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд (в украинском прокате – "Цена правды") в офисе правозащитного центра "Мемориал", полиция удерживала зрителей и организаторов несколько часов. Об этом сообщает Meduza.

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Вчера, 14 октября, в начале показа фильма "Гарет Джонс" в московский офис "Мемориала" ворвались несколько десятков человек в масках, а также съемочная группа российского пропагандистского канала НТВ. Люди в масках кричали зрителям "лежать!", затем заняли сцену и стали скандировать "фашисты", "позор", "не забудем, не простим".

А как проходит ваш вечер? pic.twitter.com/wg7TIu72LI — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Сотрудники "Мемориала" вызвали полицию, но основная часть ворвавшихся успела уйти до ее приезда. Полиция забрала несколько человек, включая и ворвавшихся, и сотрудников организации, для дачи показаний.

Зрителей показа и сотрудников "Мемориала" полицейские закрыли в здании, раздали анкеты о персональных данных и опрашивали о том, как они оказались на показе. Полиция не пускала в здание адвокатов.

Около двух часов ночи 15 октября полиция отпустила зрителей и сотрудников "Мемориала", из офиса правозащитников изъяли пожарную сигнализацию, объявив ее "видеорегистраторами", сообщают журналисты. По словам юриста "Мемориала" Ирины Кутиловой, отключение сигнализации является нарушением пожарной безопасности, после чего здание должно быть опечатано.

Информации о том, кем были ворвавшиеся на показ, пока нет.

В октябре 2016 года Минюст России признал "Мемориал" иностранным агентом.

В ноябре 2019 года состоялась украинская премьера фильма "Цена правды". Фильм рассказывает о британском репортере Гарете Джонсе, который сообщил в западной прессе о Голодоморе.

Денис Юдин

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