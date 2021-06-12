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Пулитцеровская премия-2021. Наградили девушку, которая сняла убийство Джорджа Флойда

12.06.2021, 09:04
Пулитцеровская премия-2021. Наградили девушку, которая сняла убийство Джорджа Флойда - Фото
Джордж Флойд (Фото - EPA - Craig Lassig)

18-летняя американка Дарнелла Фрейзер, которая запечатлела на видео момент убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовеном, была удостоена специальной журналистской наградой от Совета Пулитцеровской премии в номинации "Особое упоминание". Список лауреатов опубликован на сайте премии. 

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Ее удостоили наградой за видео, которое "вызвало протесты против полицейского насилия по всему миру, подчеркнув важную роль граждан в поисках правды и справедливости".

Фрейзер наткнулась на арест Флойда во время прогулки со своим двоюродным братом в Миннеаполисе 25 мая 2020 года, сообщает BBC. Она начала записывать инцидент на телефон, поскольку "видела напуганного человека, умоляющего о своей жизни". Ее видео стало доказательством в суде против Шовена. 

В номинации "Государственная служба" победило издание The New York Times за "смелое и широкое освещение пандемии коронавируса", а в номинации "Подача сенсационного материала" победило издание Star Tribune за "детальное освещение смерти Флойда от рук полиции в Миннеаполисе и последовавших за этим событий". В "Международной" номинации победили журналисты BuzzFeed за серию материалов о политике Китая по уйгурам. 

СПРАВКА. Пулитцеровская премия – престижная награда, которой с 1917 года отмечается работа журналистов, публикующихся в прессе США. 
  • 25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер из-за того, что полицейский Дерек Шовен в процессе задержания Флойда в качестве подозреваемого девять минут сдавливал коленом его шею.
  • Предсмертные мольбы Флойда о помощи были записаны очевидцем происходящего, ролик распространился в сетях и стал причиной для одного из крупнейших протестных движений, когда-либо происходивших в США.
  • Родственники Флойда подали в суд на город, Шовена и трех других полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда и нарушила его конституционные права. Миннеаполис согласился выплатить семье погибшего $27 млн.
  • 21 апреля Шовин был признан виновным в убийстве 46-летнего Флойда. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Владислав Сердюк
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джордж флойд дерек шовин
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