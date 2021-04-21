Убийство Джорджа Флойда. Суд признал полицейского виновным

В США бывший полицейский Дерек Шовин признан виновным в убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.

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Суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем статьям обвинения: убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство.

Приговор будет вынесен в течение восьми недель, по самому тяжкому из обвинений, убийству второй степени, Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

Присяжным понадобилось немногим меньше суток для вынесения вердикта после трех недель судебного процесса.

Несколько сотен человек, собравшихся у здания суда, приветствовали приговор.

Президент США Джо Байден заявил в Twitter: "Никто не должен быть выше закона. Сегодняшний вердикт передает это послание, но этого недостаточно. Мы не можем останавливаться на достигнутом".

В заявлении журналистам Байден назвал гибель Флойда "убийством при ярком свете дня", которое "сорвало шоры, чтобы весь мир увидел... системный расизм".

Шовин не признает вину, ожидается, что он будет обжаловать приговор. Одной из стратегий может быть указание на высокое общественное внимание к делу, которое, по мнению защиты, могло повлиять на жюри присяжных.

25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер из-за того, что полицейский Дерек Шовен в процессе задержания Флойда в качестве подозреваемого девять минут сдавливал коленом его шею.

Предсмертные мольбы Флойда о помощи были записаны очевидцем происходящего, ролик распространился в сетях и стал причиной для одного из крупнейших протестных движений, когда-либо происходивших в США.

Родственники Флойда подали в суд на город, Шовена и трех других полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда и нарушила его конституционные права. Миннеаполис согласился выплатить семье погибшего $27 млн.

Денис Юдин

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