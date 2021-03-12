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Убийство Джорджа Флойда в США. Миннеаполис заплатит $27 млн семье погибшего

12.03.2021, 23:02
Убийство Джорджа Флойда в США. Миннеаполис заплатит $27 млн семье погибшего - Фото
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Город Миннеаполис заплатит $27 млн для урегулирования иска семьи Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией. Об этом сообщает Reuters.

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Сестра Флойда Бриджетт Флойд заявила, что она и ее семья "рады, что эта часть нашего трагического пути к правосудию для моего брата Джорджа решена".

"Хотя наши сердца разбиты, мы утешаемся тем, что даже после смерти Джордж Флойд показал миру, как жить", – говорится в ее заявлении.

В начале этой недели в окружном суде округа Хеннепин начался судебный процесс над уволенным из полиции Шовеном по обвинению в убийстве и непредумышленном убийстве. Шовен не признал себя виновным и заявил, что должным образом прошел полицейскую подготовку.

  • 25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер из-за того, что полицейский Дерек Шовен в процессе задержания Флойда в качестве подозреваемого девять минут сдавливал коленом его шею.
  • Предсмертные мольбы Флойда о помощи были записаны очевидцем происходящего, ролик распространился в сетях и стал причиной для одного из крупнейших протестных движений, когда-либо происходивших в США.
  • Родственники Флойда подали в суд на город, Шовена и трех других полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда и нарушила его конституционные права.
Наталия Медведева
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джордж флойд миннеаполис
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