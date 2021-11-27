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Украинцев спросили, кто виноват в Голодоморе. Чаще всего называли Сталина – опрос

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 16:42
Украинцев спросили, кто виноват в Голодоморе. Чаще всего называли Сталина – опрос - Фото
Фото: LIGA.net

Большинство граждан Украины считают виновниками Голодомора 1932-1933 годов диктатора Иосифа Сталина и центральное руководство СССР. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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Чаще всего опрошенные называли виновным в организации Голодомора лично Сталина – 44% (в 2018 году таких было 47%, 2008 – 43%) и в целом центральное руководство СССР – 41% (в 2018 – 39%, 2008 – 38%).

Еще 17% (в 2018 – 28%, 2008 – 23%) возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), а 12% (в 2018 – 23%, 2008 – 17%) – на высшее руководство Советской Украины.

Только 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай. 

Тезисы о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживают 10%  опрошенных (в 2018 – 5%, в 2008 году – 11%).

О личной вине Сталина и высшего руководства СССР в организации Голодомора в Украине чаще говорили жители западных и центральных областей.

О естественных причинах Голодомора чаще высказывались жители Юга и Востока. Утверждение о естественных причинах наиболее распространено среди аудитории, отрицающей геноцид.

Хорошо знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине 68% граждан. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, 8% вообще не знают. 

85% отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. 13% – отрицают это.

За последние годы растет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 гг.: в 2008 – 37%, 2018 – 48%, 2021 – 61%. Также положительная динамика имеет уровень поддержки инициативы по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям: в 2008 – 46%, 2018 – 63%, 2021 – 78%.

Опрос проводился 19-21 ноября 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера среди населения Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1600 респондентов. Погрешность – не более 2,4%.

  • В ноябре 2019 года сообщалось, что 82% респондентов считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

Читайте также: По всей стране зажгут свечи. Сегодня Украина чтит жертв голодоморов – список мероприятий

Наталия Медведева
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голодомор опрос
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