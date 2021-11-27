Украинцев спросили, кто виноват в Голодоморе. Чаще всего называли Сталина – опрос

Большинство граждан Украины считают виновниками Голодомора 1932-1933 годов диктатора Иосифа Сталина и центральное руководство СССР. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чаще всего опрошенные называли виновным в организации Голодомора лично Сталина – 44% (в 2018 году таких было 47%, 2008 – 43%) и в целом центральное руководство СССР – 41% (в 2018 – 39%, 2008 – 38%).

Еще 17% (в 2018 – 28%, 2008 – 23%) возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), а 12% (в 2018 – 23%, 2008 – 17%) – на высшее руководство Советской Украины.

Только 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай.

Тезисы о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживают 10% опрошенных (в 2018 – 5%, в 2008 году – 11%).

О личной вине Сталина и высшего руководства СССР в организации Голодомора в Украине чаще говорили жители западных и центральных областей.

О естественных причинах Голодомора чаще высказывались жители Юга и Востока. Утверждение о естественных причинах наиболее распространено среди аудитории, отрицающей геноцид.

Хорошо знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине 68% граждан. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, 8% вообще не знают.

85% отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. 13% – отрицают это.

За последние годы растет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 гг.: в 2008 – 37%, 2018 – 48%, 2021 – 61%. Также положительная динамика имеет уровень поддержки инициативы по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям: в 2008 – 46%, 2018 – 63%, 2021 – 78%.

Опрос проводился 19-21 ноября 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера среди населения Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1600 респондентов. Погрешность – не более 2,4%.

В ноябре 2019 года сообщалось, что 82% респондентов считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

Читайте также: По всей стране зажгут свечи. Сегодня Украина чтит жертв голодоморов – список мероприятий

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.