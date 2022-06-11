Немецкая ПВО IRIS-T защитит города и важные объекты Украины через несколько лет — Мельник

Немецкая система ПВО IRIS-T, которую ФРГ передаст Украине уже в октябре, поможет прикрыть Киев, а через три-четыре года обезопасит другие города и важные объекты Украины от ракетных ударов. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ.

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По его словам, дипломаты работали над передачей данной системы ПВО с первых дней войны, производство для Украины завершится в конце лета, потом пройдет обучение, а поставка IRIS-T состоится в октябре.

"Система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт. Прорыв в том, что это первое оружие не старого образца, а новейшего", – сказал посол.

Дипломат отметил, что согласно характеристикам, система IRIS-T способна защитить территорию размером с Киев, а на протяжении трех-четырех лет Украина сможет поставить ее вокруг других городов и наиболее важных объектов.

Мельник также заявил, что в данном случае долгие сроки поставок оправданы, так как систему для Украины только производят.

СПРАВКА. IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Дмитрий Гриниченко

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