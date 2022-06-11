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Украина получит гаубицы от Германии в конце июня — Мельник

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 11:21
Украина получит гаубицы от Германии в конце июня — Мельник - Фото
САУ PzH 2000 (Фото: EPA)

Гаубицы от Германии Украина получит приблизительно 22 июня. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ

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По его словам, семь самоходных гаубиц Украина получит в районе 22 июня, вероятно, речь идет о САУ PzH 2000, которые уже тестируют ВСУ.  Также Мельник заявил, что Германия передаст 30 самоходных зенитных систем "Гепард". 

"Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных германским правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", — сказал посол.

Дипломат отметил, что с начала полномасштабного вторжения России Германия направила в Украину легкое вооружение, в частности ПЗРК Stinger, мины, гранаты, пулеметы, а также грузовики и бронемашины, однако тяжелое вооружение так и не было поставлено. 

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

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Дмитрий Гриниченко
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