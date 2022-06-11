Украина получит гаубицы от Германии в конце июня — Мельник
Гаубицы от Германии Украина получит приблизительно 22 июня. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ.
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По его словам, семь самоходных гаубиц Украина получит в районе 22 июня, вероятно, речь идет о САУ PzH 2000, которые уже тестируют ВСУ. Также Мельник заявил, что Германия передаст 30 самоходных зенитных систем "Гепард".
"Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных германским правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", — сказал посол.
Дипломат отметил, что с начала полномасштабного вторжения России Германия направила в Украину легкое вооружение, в частности ПЗРК Stinger, мины, гранаты, пулеметы, а также грузовики и бронемашины, однако тяжелое вооружение так и не было поставлено.
- 12 мая в Минобороны Нидерландов сообщили, что Вооруженные Силы Украины получат от страны еще пять самоходных артиллерийских установок PzH 2000.
- Spiegel утверждает, что правительство Шольца не рассматривает возможность поставок боевых танков Украине, потому что боится, что Украина может использовать их для наступления на Россию.
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