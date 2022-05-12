Нидерланды дают Украине десятую часть своего парка САУ Panzerhaubitze 2000

Вооруженные силы Украины получат пять самоходных артиллерийских установок PzH 2000 от Нидерландов. Об этом министр обороны страны Кайса Оллонгрен написала в письме нидерландскому парламенту.

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"Решение о поставке этих систем тяжелого вооружения принято в свете событий на Украине и российского наступления на Донбассе", – отметила она.

Поставка САУ ускорена "ввиду исключительных обстоятельств", написала глава Минобороны страны. Такая же ускоренная процедура будет и далее, заверила она.

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Всего у Нидерландов на вооружении 54 таких САУ. Армия страны выступила против поставки, так как у них якобы у самих дефицит вооружений, но Оллонгрен заявила, что "правительство считает поставки столь же важным, как и дальнейшее содействие самообороне Украины и сдерживание РФ".

Суммарная стоимость военной помощи от официального Амстердама Украине составляет на данный момент 102 млн евро – это балансовая стоимость поставленного оборудования.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

Ранее семь таких бронированных гаубиц со снарядами к ним передала ВСУ Германия. Украинские военные проходят обучение работе с машинами в Германии: инструкторы – местные и нидерландские.

Еще 21 января 2022 года министр иностранных дел Нидерландов Хукстра заявил, что Амстердам открыт для предоставления военной помощи Украине.

За неделю до полномасштабного вторжения России, 18 февраля, Совмин Нидерландов принял решение о предоставлении Украине оборонительного оружия.

31 марта президент Зеленский перечислил, что ВСУ нужно от Нидерландов: NASAMS, "спайки", танки, снаряды и другое.

5 мая власти Нидерландов заявили, что рассмотрят возможность увеличения поставок тяжелого вооружения Украине.

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Евгений Пилипенко

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