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Нидерланды дают Украине десятую часть своего парка САУ Panzerhaubitze 2000

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 14:42
Нидерланды дают Украине десятую часть своего парка САУ Panzerhaubitze 2000 - Фото
Нидерландская САУ PzH 2000 (фото — Минобороны страны)

Вооруженные силы Украины получат пять самоходных артиллерийских установок PzH 2000 от Нидерландов. Об этом министр обороны страны Кайса Оллонгрен написала в письме нидерландскому парламенту.

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"Решение о поставке этих систем тяжелого вооружения принято в свете событий на Украине и российского наступления на Донбассе", – отметила она.

Поставка САУ ускорена "ввиду исключительных обстоятельств", написала глава Минобороны страны. Такая же ускоренная процедура будет и далее, заверила она.

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Всего у Нидерландов на вооружении 54 таких САУ. Армия страны выступила против поставки, так как у них якобы у самих дефицит вооружений, но Оллонгрен заявила, что "правительство считает поставки столь же важным, как и дальнейшее содействие самообороне Украины и сдерживание РФ".

Кайса Оллонгрен (фото – ЕРА)

Суммарная стоимость военной помощи от официального Амстердама Украине составляет на данный момент 102 млн евро – это балансовая стоимость поставленного оборудования.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

Ранее семь таких бронированных гаубиц со снарядами к ним передала ВСУ Германия. Украинские военные проходят обучение работе с машинами в Германии: инструкторы – местные и нидерландские.

  • Еще 21 января 2022 года министр иностранных дел Нидерландов Хукстра заявил, что Амстердам открыт для предоставления военной помощи Украине.
  • За неделю до полномасштабного вторжения России, 18 февраля, Совмин Нидерландов принял решение о предоставлении Украине оборонительного оружия.
  • 31 марта президент Зеленский перечислил, что ВСУ нужно от Нидерландов: NASAMS, "спайки", танки, снаряды и другое.
  • 5 мая власти Нидерландов заявили, что рассмотрят возможность увеличения поставок тяжелого вооружения Украине.

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Евгений Пилипенко
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