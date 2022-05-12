Нидерланды дают Украине десятую часть своего парка САУ Panzerhaubitze 2000
Вооруженные силы Украины получат пять самоходных артиллерийских установок PzH 2000 от Нидерландов. Об этом министр обороны страны Кайса Оллонгрен написала в письме нидерландскому парламенту.
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"Решение о поставке этих систем тяжелого вооружения принято в свете событий на Украине и российского наступления на Донбассе", – отметила она.
Поставка САУ ускорена "ввиду исключительных обстоятельств", написала глава Минобороны страны. Такая же ускоренная процедура будет и далее, заверила она.
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Всего у Нидерландов на вооружении 54 таких САУ. Армия страны выступила против поставки, так как у них якобы у самих дефицит вооружений, но Оллонгрен заявила, что "правительство считает поставки столь же важным, как и дальнейшее содействие самообороне Украины и сдерживание РФ".
Суммарная стоимость военной помощи от официального Амстердама Украине составляет на данный момент 102 млн евро – это балансовая стоимость поставленного оборудования.
Ранее семь таких бронированных гаубиц со снарядами к ним передала ВСУ Германия. Украинские военные проходят обучение работе с машинами в Германии: инструкторы – местные и нидерландские.
- Еще 21 января 2022 года министр иностранных дел Нидерландов Хукстра заявил, что Амстердам открыт для предоставления военной помощи Украине.
- За неделю до полномасштабного вторжения России, 18 февраля, Совмин Нидерландов принял решение о предоставлении Украине оборонительного оружия.
- 31 марта президент Зеленский перечислил, что ВСУ нужно от Нидерландов: NASAMS, "спайки", танки, снаряды и другое.
- 5 мая власти Нидерландов заявили, что рассмотрят возможность увеличения поставок тяжелого вооружения Украине.
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