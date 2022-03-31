Зеленский перечислил, что нужно от Нидерландов: NASAMS, "спайки", танки, снаряды и другое

Вооруженным Силам Украины необходимо тяжелое вооружение, чтобы не просто сдерживать полномасштабное наступление российских оккупантов, а и выбить их с нашей территории. С таким призывом обратился к парламенту Нидерландов президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он объяснил парламентариям страны ЕС, что война настолько интенсивна, что ВСУ нужно больше, чем просто поставки "стингеров" или "панцерфаустов".

"Они позволяют держаться, бороться. Однако это не оружие победы. Нам очень необходимо такое оружие, с которым можно сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши города, где Россия устраивает искусственный голод. Нам нужно такое оружие, которое позволит выгнать оккупантов с нашей земли", – сказал он.

Глава государства перечислил потребности ВСУ, которые могли бы частично "закрыть" Нидерланды:

- самолеты;

- танки;

- противовоздушные системы NASAMS;

- противотанковые системы Spike;

- снаряды;

- ракеты и т.д.

"У вас есть этот список. И я надеюсь, найдете возможность помочь нам, как сможете", – подытожил Зеленский.

Великобритания хочет передать Украине "более летальное оружие".

Читайте также: ВСУ освободили от оккупантов из РФ несколько поселков на юг от Кривого Рога и Запорожья

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.