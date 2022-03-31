UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский перечислил, что нужно от Нидерландов: NASAMS, "спайки", танки, снаряды и другое

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 13:59
Зеленский перечислил, что нужно от Нидерландов: NASAMS,
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)

Вооруженным Силам Украины необходимо тяжелое вооружение, чтобы не просто сдерживать полномасштабное наступление российских оккупантов, а и выбить их с нашей территории. С таким призывом обратился к парламенту Нидерландов президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он объяснил парламентариям страны ЕС, что война настолько интенсивна, что ВСУ нужно больше, чем просто поставки "стингеров" или "панцерфаустов".

"Они позволяют держаться, бороться. Однако это не оружие победы. Нам очень необходимо такое оружие, с которым можно сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши города, где Россия устраивает искусственный голод. Нам нужно такое оружие, которое позволит выгнать оккупантов с нашей земли", – сказал он.

Глава государства перечислил потребности ВСУ, которые могли бы частично "закрыть" Нидерланды:

- самолеты;
- танки;
- противовоздушные системы NASAMS;
- противотанковые системы Spike;
- снаряды;
- ракеты и т.д.

"У вас есть этот список. И я надеюсь, найдете возможность помочь нам, как сможете", – подытожил Зеленский.

Читайте также: ВСУ освободили от оккупантов из РФ несколько поселков на юг от Кривого Рога и Запорожья

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский обращение нидерланды
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 