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Нидерланды готовы поставлять Украине оружие для сдерживания России

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 12:03
Нидерланды готовы поставлять Украине оружие для сдерживания России - Фото
Вопке Хукстра (фото — EPA)

Правительство Нидерландов открыто для предоставления военной помощи Украине. Об этом в парламенте страны заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра, пишет местная газета Algemeen Dagblad.

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"Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к нему с пониманием", – отметил Хукстра, добавив, что пока такой запрос Амстердаму не поступал.

По словам министра от партии Христианско-демократический призыв, ранее такие запросы блокировались Германией при поддержке Нидерландов, так как тогда союзники считали, что поставки оружия "потенциально могут иметь усиливающий эскалацию эффект". Но ситуация изменилась, отмечает издание и приводит слова министра: "Контекст меняется почти ежедневно".

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Большинство депутатов Второй палаты Генеральных штатов (нижняя палата двухпалатного парламента Нидерландов, – ред.) также не исключают поставки оборонительного вооружения для ВСУ, утверждает издание.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Хукстра вскоре отправятся с визитом в Украину: по плану это 1-2 февраля. Как уточняет издание, в Народной партии за свободу и демократию "не считают, что они должны прибыть туда с пустыми руками".

Сегодня было объявлено, что Нидерланды отправят истребители F-35 в Болгарию из-за растущей угрозы со стороны России.

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Евгений Пилипенко
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