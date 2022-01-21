Нидерланды готовы поставлять Украине оружие для сдерживания России
Правительство Нидерландов открыто для предоставления военной помощи Украине. Об этом в парламенте страны заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра, пишет местная газета Algemeen Dagblad.
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"Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к нему с пониманием", – отметил Хукстра, добавив, что пока такой запрос Амстердаму не поступал.
По словам министра от партии Христианско-демократический призыв, ранее такие запросы блокировались Германией при поддержке Нидерландов, так как тогда союзники считали, что поставки оружия "потенциально могут иметь усиливающий эскалацию эффект". Но ситуация изменилась, отмечает издание и приводит слова министра: "Контекст меняется почти ежедневно".
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Большинство депутатов Второй палаты Генеральных штатов (нижняя палата двухпалатного парламента Нидерландов, – ред.) также не исключают поставки оборонительного вооружения для ВСУ, утверждает издание.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Хукстра вскоре отправятся с визитом в Украину: по плану это 1-2 февраля. Как уточняет издание, в Народной партии за свободу и демократию "не считают, что они должны прибыть туда с пустыми руками".
Сегодня было объявлено, что Нидерланды отправят истребители F-35 в Болгарию из-за растущей угрозы со стороны России.
Новость дополняется...
- В конце 2020 года Нидерланды поймали на шпионаже двух дипломатов из России, они оказались офицерами разведки.
- Ранее Нидерланды дали убежище российской паре свидетелей по делу о сбитом над Донбассом Boeing.
- Летом 2021 года Нидерланды обвинили Россию в "агрессивных действиях" против ее фрегата в Черном море.
- Примерно тогда же российские хакеры атаковали полицию Нидерландов во время следствия по MH17.
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