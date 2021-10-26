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"Скифское золото" вернут Украине: решение Амстердамского суда

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 12:53
Выставка Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме (Фото: Bart Maat/EPA)

Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" все же принадлежит государству Украина, и постановил передать ей из Нидерландов эту коллекцию археологических объектов из Крыма. Об этом стало известно из трансляции заседания суда, которое отслеживал местный ресурс De Telegraaf.

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Судья заявила, что объекты являются частью наследия Украины после обретения нею независимости в 1991 году.

Летом 2013 года для выставки "Крым: золото и тайны Черного моря" составили коллекцию из 584 экспонатов (всего более 2000 предметов) Музея исторических ценностей в Киеве и четырех музеев в Крыму. Оценочная стоимость этого "скифского золота" достигала на тот момент примерно 1 млн евро.

По международному сотрудничеству тем летом коллекция отправилась в Бонн, а в начале февраля 2014-го ее экспонировали в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Россия, по данным украинских чиновников в 2014 году, захотела забрать экспонаты в Эрмитаж, хотя в договоре был пункт, что владелец коллекции – Украина, конкретнее Музейный фонд.

Музей Пирсона сначала отказался возвращать экспонаты как в Украине, так и отдавать их "в Крым". Позже амстердамский музей отдал в Киев 19 "киевских" экспонатов, оставив все остальное у себя на хранении. Украина потребовала вернуть всю экспозицию, Россия требовала ее себе.

В конце 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекцию, которая попала в местный музей до российской оккупации Крыма в 2014 году, придется вернуть Украине. Оккупационная власть на полуострове через крымские музеи противилась этому, дело затянулось.

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Евгений Пилипенко
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