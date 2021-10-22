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В Азии нашли самого древнего краба размером 5 мм. Ему около 100 млн лет – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 14:01
В Азии нашли самого древнего краба размером 5 мм. Ему около 100 млн лет – фото - Фото
Фото: L.X. Figure by J.L/Science

На севере Мьянмы обнаружили в куске янтаря небольшого краба. После анализа выяснилось, что находке – около 99-100 млн лет, что является рекордом среди таких десятиногих ракообразных, пишет Science.

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По мнению международной группы исследователей (США, Китай и Канада), после их открытия зоологам придется "подвинуть" на 25–50 млн лет назад предполагаемый период, когда некоторые из этих животных перебрались на сушу.

Погибшее в еловой смоле животное габаритами всего около 5 мм, по данным ученых, – "высший" настоящий краб (Eubrachyura), который назвали Cretapsara athanata. У него хорошо сохранились большие сложные глаза, ротовой аппарат и даже жабры.

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Авторы пишут, что особь отдаленно похожа на нынешних береговых крабов, но только она с жабрами, то есть без органа дыхания атмосферным воздухом.

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Краб, по-видимому, оказался в ловушке в солоноватых или пресноводных условиях недалеко от прибрежной или флювио-эстуарной среды. Зоологи полагают, что этот вид мог вести "двойную жизнь" – и на суше, и в воде.

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Евгений Пилипенко
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история наука исследование животные археология открытие палеонтология зоология краб
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