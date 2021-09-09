В Узбекистане нашли альфа-динозавра с "акульими" зубами: он страшнее Ти-Рекса – фото

В Узбекистане обнаружены останки динозавра, который в свое время был альфа-хищником на вершине пищевой цепочки – улугбекзавра. Об этом палеонтологи из Университета Нагойи в соавторстве с канадскими учеными сообщили в Royal Society Open Science, кратко об открытии пишет Smithsonian Magazine.

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Название животное получило в честь знаменитого астронома и просветителя XV века Улугбека из Тимуридов.

В скальной биссектинской свите отложений в урочище Джаракудук исследователи раскопали часть левой верхней челюсти и зубы. По этим фрагментам был воссоздан внешний облик хищника из позднего мелового периода.

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Эти динозавры жили ~90 млн лет назад. Фактически, уточнили авторы, это были предшественники популярных в культуре тираннозавров, но крупнее их, и доминировали. Тираннозавры "укрупнились" несколькими миллионами лет позднее.

Типичный взрослый представитель вида весил свыше тонны, его габариты от носа до конца хвоста были в пределах 8 м.

Передвигались динозавры вида Ulughbegsaurus uzbekistanensis из семейства Сarcharodontosauridae на двух нижних конечностях, а короткие передние лапы были с острыми когтями. Также животные обладали крупной головой с 15-сантиметровыми зубами, похожими на акульи.

Ученые полагают, что ареалом обитания улугбекзавра была прибрежная равнина на западе тогдашней "Азии". Сейчас эта территория известна палеонтологам как "кладбище динозавров" в пустыне Кызылкум.

Авторы не знают, что привело к вымиранию кархародонтозавридов и почему их место топ-хищников заняли тираннозавры.

Евгений Пилипенко

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