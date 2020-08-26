Мощный хищник. Ученые нашли следы "самого сильного укуса в царстве животных" — фото

Ученые считают, что древний крокодил пурусзавр укусил жертву с силой в семь тонн

Около 13 миллионов лет назад у реки Напу на территории современного Перу кайманоподобный крокодил пурусзавр (Purussaurus), выпрыгнув из воды, атаковал гигантского ленивца (Ground sloth). Он произвел самый сильный укус из измернных человечеством, установила международная группа ученых, передает CNN.

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Специалисты исследовали окаменевшую большеберцовую кость ленивца. На ней были следы от 46 зубов — ямки, царапины и пробои. По форме они соответствовали зубам пурусзавра.

Исследователь Рудольфо Салас-Гисмонди из Университета Перуаны Каэтано Эредиа сообщил изданию, что команде ученых удалось установить силу укуса - она составила семь тонн. Это в четыре раза превышает самый сильный укус, когда-либо измеренный в животном мире. Следующий по силе измеренный укус принадлежит современному морскому крокодилу (Crocodylus porosus) — 1,6 тонны.

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"Укус был настолько сильным, что многие зубы пробили большеберцовую кость и разрушили обширные части кортикальной кости. Гигантский ленивец не выжил", — сказал Салас-Гисмонди.

Ученые говорят, что пурусзавр мог достигать 10 метров в длину во взрослом возрасте, но полагают, что этот был молодым — около четырех метров в длину.

Вес погибшего ленивца исследователи оценили примерно в 80 килограммов. По словам специалистов, это древнее животное было размером с капибару - крупнейшего современного грызуна.

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Фото - The Royal Society Publishing, Biology Letters

Марк Сировой

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