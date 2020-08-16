Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Новый вид динозавра имел длину около четырех метров, но в его костях было много полостей, отмечают исследователи

В Англии обнаружили остатки ранее неизвестного динозавра, ученые из Университета Сатугемптона полагают, что этот хищник относился к кладе тероподов и был родственником тиранозавров. Об этом пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые пришли к такому открытию, изучая косточки, найденные в прошлом году на пляже острова Уайт у южного побережья Англии. По их словам, животное жило в меловой период 115 млн лет назад, имело длину около четырех метров, а в его костях было много полостей.

"Нас поразило, насколько полым было это животное - оно пронизано воздушными пространствами. Части его скелета, должно быть, были довольно хрупкими", - сказал Крис Баркер, аспирант университета, который руководил исследованием.

Смотрите также: В Сахаре открыли новый вид динозавров с "клювом-черпаком" и крыльями: фото

Новый вид динозавра назвали Vectaerovenator inopinatus в честь тех самых полостей в его костях, которые помогли класифицировать животное как теропода.

"Данные о динозаврах-тероподах из среднего мелового периода в Европе не так уж обширны, поэтому было действительно захватывающе иметь возможность расширить наше понимание разнообразия видов динозавров того времени", - говорят исследователи.

  • В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".
  • В марте ученые нашли остатки самого маленького динозавра в мире.

Смотрите также: Ученые озадачены. Похожий на барсука "безумный зверь" жил с динозаврами: видео

Видео - Mysterious Worlds/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: динозавр, тиранозавр, теропод, ученые
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео
Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео
Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео
Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео
Бизнес-неделя: Easy Jet в Украине, казино в законе, новый глава УЗ и $1 млрд Ярославского
"Заводы Укрспирта стоят 2-2,5 млрд". Как государство продает монополию. Интервью с главой
Продовольствие "Заводы Укрспирта стоят 2-2,5 млрд". Как государство продает монополию. Интервью с главой
Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
FMCG Суд приостановил взыскание с табачных компаний огромного штрафа АМКУ
Популярное
фото/видео
Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео
Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео
Титульный бой UFC. Миочич победил Кормье в третьем противостоянии – видео 08:40
Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео
Посол в Словакии первым из беларусских дипломатов поддержал протесты - видео 07:58
Американский аппарат отправился спасать 16-летний спутник — видео старта
Американский аппарат отправился спасать 16-летний спутник — видео старта 01:04
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 