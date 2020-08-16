Родственник тиранозавра. Ученые открыли новый вид динозавра - видео

В Англии обнаружили остатки ранее неизвестного динозавра, ученые из Университета Сатугемптона полагают, что этот хищник относился к кладе тероподов и был родственником тиранозавров. Об этом пишет CNN.

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Ученые пришли к такому открытию, изучая косточки, найденные в прошлом году на пляже острова Уайт у южного побережья Англии. По их словам, животное жило в меловой период 115 млн лет назад, имело длину около четырех метров, а в его костях было много полостей.

"Нас поразило, насколько полым было это животное - оно пронизано воздушными пространствами. Части его скелета, должно быть, были довольно хрупкими", - сказал Крис Баркер, аспирант университета, который руководил исследованием.

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Новый вид динозавра назвали Vectaerovenator inopinatus в честь тех самых полостей в его костях, которые помогли класифицировать животное как теропода.

"Данные о динозаврах-тероподах из среднего мелового периода в Европе не так уж обширны, поэтому было действительно захватывающе иметь возможность расширить наше понимание разнообразия видов динозавров того времени", - говорят исследователи.

В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

В марте ученые нашли остатки самого маленького динозавра в мире.

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Видео - Mysterious Worlds/YouTube