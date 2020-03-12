Ученые нашли в янтаре останки самого маленького динозавра в мире

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Ученые нашли на севере Мьянмы в куске янтаря останки самого маленького из известных науке динозавров. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на исследование.

Возраст находки оценивают в 99 млн лет. Ученые предполагают, что этот динозавр был похож на колибри, размер которой не превышает пяти сантиметров. Вес особи не превышал двух грамм. Эта находка может пролить свет на эволюцию.

Ученые назвали особь "окулюдентавис". Этот динозавр вел, скорее, дневной образ жизни, о чем свидетельствует строение его глаз. В его клюве много зубов. Несмотря на свои размеры, окулюдентавис был хищником и питался насекомыми. Сохранились также некоторые мягкие ткани черепа и фрагменты языка.

"Это самое причудливое ископаемое из всех, что мне доводилось изучать", - говорит профессор Цзинмай О'Коннор из Академии наук Китая.

В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

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