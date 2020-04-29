Ученые озадачены. Похожий на барсука "безумный зверь" жил с динозаврами: видео

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Похожий на барсука "безумный зверь" жил с динозаврами – обнаружение его окаменелости стало сюрпризом для исследователей

Млекопитающее размером с кошку, похожее на барсука и получившее название Adalatherium ("безумный зверь"), обитало на Мадагаскаре среди последних динозавров, которые ходили по Земле. Об этом сообщается в журнале Nature.

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Отмечается, что обнаруженная учеными окаменелость возрастом 66 миллионов лет ставит под сомнение предыдущие предположения о том, что млекопитающие должны были быть очень маленькими - размером с мышь - чтобы выжить вместе с динозаврами.

Окаменелость Adalatherium (Фото: Denver Museum of Nature & Science)

Исследователи говорят, что животное, окаменелость которого найдена, весило 3 кг и не достигло своего полного взрослого размера.

Ученые считают, что для защиты от хищных динозавров Adalatherium мог закапываться в землю. Исследователи полагают, что эта способность может объяснить, как животное развилось до такого размера.

Открытие Adalatherium "изменяет и даже нарушает множество правил", сказал Дэвид Краузе из Денверского музея природы и науки, который руководил исследованиями.

Ученые надеются, что находка поможет им понять, как млекопитающие развились в то разнообразие видов, которое существует сегодня.

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Теги: палеонтология, динозавр, Adalatherium, млекопитающие
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