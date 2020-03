Обнаружен предок современных животных – и человека также: ему 555 млн лет – фото

Та самая окаменелость (фото - PNAS)

Геологи из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли в Австралии окаменелость, возможно, самого раннего предка животных - простейшей билатерии, то есть существа из таксона двусторонне-симметричных. Вид назвали Ikaria wariootia, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Переход от простых микроскопических форм к обилию современной сложной животной жизни зафиксирован в окаменелостях примерно в начале кембрийского периода. Обнаружение Ikaria wariootia обеспечивает критическую связь между эдиакарскими и кембрийскими животными, подчеркнули исследователи.

Еще в начале "нулевых" в окаменелых южноавстралийских породах (возраст 571–539 млн лет) были обнаружены норки. Ученые предполагали, что их оставили билатерии, но обнаружить самих животных не удавалось: это были миниатюрные мягкотелые существа, вероятность фоссилизации которых чрезвычайно низка.

В итоге рядом с норами были найдены крошечные овальные "принты" размерами 2-7 мм в длину и 1-2,5 мм в ширину.

Применив 3D-обработку отпечатков на лазерном сканере, палеонтологи выяснили, что их оставило животное с цилиндрическим телом, где явно видна голова, хвост и даже мускулатура. У этого существа были рот, кишечник и задний проход (одна из отличительных особенностей билатерий).

СПРАВКА. К группе двусторонне-симметричных относится почти 99 % известных видов животных. Их характерная особенность - то, что тело можно разделить на левую и правую зеркальные половины. Также они имеют сложную нервную систему, сквозной, однонаправленный кишечник-трубку, и трехслойность (эктодерма, эндодерма и мезодерма). У всех билатерий был общий эволюционный предок .

Ученые полагают, что Ikaria жила в океане в придонном слое песка и рыла норки в поисках органических отложений.

