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18.06.2019, 20:56

Ученые: "щенячий взгляд" у собак – это эволюционная стратегия

Ученые: "щенячий взгляд" у собак – это эволюционная стратегия - Фото
Фото: ЕРА

У волков, от которых эволюционировали собаки, нет таких мышц вокруг глаз

Ученые из Университета Портсмута установили, что "щенячий взгляд", характерный для собак, является скорее эволюционной стратегией выживания, чем проявлением дружеского отношения к человеку. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Анатомический анализ показывает, что в то время как современные собаки развили мелкие мышцы вокруг глаз, что позволяет им поднимать брови, у волков, от которых собаки начали эволюционировать, практически нет сравнимых мышц.

Такое резкое различие за эволюционно непродолжительный период (33 тысячи лет) привело исследователей к мысли, что люди предпочитают собак, способных смотреть на них "щенячьим взглядом", это обеспечивает им преимущество в выборе.

Эти результаты дополняют предыдущие исследования, которые предполагают, что большие глаза вызывают у людей желание заботиться, потому что напоминают им о детях.

Доктор Джулиана Камински, которая руководила исследованием в Портсмутском университете, сказала: "Полученные данные свидетельствуют о том, что выразительные брови у собак могут быть результатом бессознательных предпочтений человека, которые влияли на отбор во время одомашнивания".

"Это поразительное различие для видов, разлученных только 33 000 лет назад, и мы думаем, что удивительно быстрые изменения мышц лица могут быть напрямую связаны с улучшенным социальным взаимодействием собак и людей", - сказала соавтор, профессор Анна Берроуз.

11 июня в сеть выложили первый трейлер украинского мультфильма о собаке-нанороботе "Фокстер&Макс". 

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Теги: собака, животное, эволюция
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