Вышел первый трейлер украинского мультфильма о собаке-роботе

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Выход в прокат запланирован на 19 сентября 2019 года

В сеть выложили первый трейлер украинского мультфильма о собаке-нанороботе "Фокстер&Макс". Авторы фильма - Pronto Film – опубликовали его в YouTube.

По сюжету, "творческий, но одинокий школьник Макс обнаруживает, что графити собаки, которое он нарисовал, ожило в виде пса-наноробота с супервозможностями". Теперь за собакой и Максом охотится опасный преступник, который жаждет завладеть этой могущественной технологией.

Режиссер мультфильма – Анатолий Матешко. "Фокстер&Макс" создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Выход в прокат запланирован на 19 сентября 2019 года.

Ранее сегодня сообщалось, что в рамках выставки Electronic Entertainment Expo 2019 компания Square Enix представила трейлер новой игры Marvel’s Avengers.

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Теги: трейлер, мультфильм, Фокстер&Макс
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