Вышло промо игры по мотивам "Мстителей" Marvel’s Avengers: видео

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Компьютерная игра Marvelʼs Avengers выйдет 15 мая 2020 года на PS4, Xbox One, PC и Stadia

В рамках выставки Electronic Entertainment Expo 2019 компания Square Enix представила трейлер новой игры Marvel’s Avengers. Ролик опубликован на канале Marvel Entertainment в YouTube.

Пользователям дана возможность примерить на себя образ одного из Мстителей - Капитана Америки, Железного Человека, Тора, Халка или Черной Вдовы, которых озвучивают Джефф Шайн, Нолан Норт, Трэвис Уиллингем, Трой Бейкер и Лора Бэйли соответственно. Разработчики обещают, что в будущем выбор персонажей расширится.

Игра может быть одиночной и коллективной. Разработкой занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).

21 мая сообщалось, что боевик "Джон Уик" неожиданно перебил рекорд по кассовым сборам супергеройских "Мстителей", финальный эпизод которых в прокате собрал $29,4 млн за первый уик-энд после премьеры.

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Теги: трейлер, мстители, игра
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