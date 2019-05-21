Кино. "Джон Уик" неожиданно перебил рекорд последних "Мстителей"

Джон Уик-3 (фото - lionsgate.com)

16 мая состоялась премьера американского боевика "Джон Уик 3" с Киану Ривзом в главной роли, который собрал в США и Канаде за первые выходные около $57 млн. Об этом сообщает The Associated Press.

Картина сместила супергеройских "Мстителей" киностудии Marvel с пьедестала кассовых победителей, финальный эпизод которых в прокате собрал $29,4 млн за первый уик-энд после премьеры.

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На волне успеха студия Lionsgate уже объявила дату выхода четвертой части фильма. Как пишет Variety со ссылкой на разосланное текстовое сообщение, картина выйдет 21 мая 2021 года. В данный момент о новом фильме ничего не известно.

"Джон Уик" - американский боевик. Главные роли исполнили Киану Ривз, который также выступил в качестве исполнительного продюсера, и Микаэль Нюквист. Премьера фильма состоялась 13 октября 2014 года в Нью-Йорке. Режиссер - Чад Стахелски.

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