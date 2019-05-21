Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.05.2019, 11:36

Кино. "Джон Уик" неожиданно перебил рекорд последних "Мстителей"

Кино. "Джон Уик" неожиданно перебил рекорд последних "Мстителей" - Фото
Джон Уик-3 (фото - lionsgate.com)

Новая часть боевика выйдет ровно через два года - 21 мая 2021 года

Реклама
Реклама

16 мая состоялась премьера американского боевика "Джон Уик 3" с Киану Ривзом в главной роли, который собрал в США и Канаде за первые выходные около $57 млн. Об этом сообщает The Associated Press.

Картина сместила супергеройских "Мстителей" киностудии Marvel с пьедестала кассовых победителей, финальный эпизод которых в прокате собрал $29,4 млн за первый уик-энд после премьеры.

Реклама

На волне успеха студия Lionsgate уже объявила дату выхода четвертой части фильма. Как пишет Variety со ссылкой на разосланное текстовое сообщение, картина выйдет 21 мая 2021 года. В данный момент о новом фильме ничего не известно.

"Джон Уик" - американский боевик. Главные роли исполнили Киану Ривз, который также выступил в качестве исполнительного продюсера, и Микаэль Нюквист. Премьера фильма состоялась 13 октября 2014 года в Нью-Йорке. Режиссер - Чад Стахелски.

Смотрите также: Кино. Вышел удивительно милый трейлер боевика "Джон Уик 3": видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, боевик, рекорд, фильм, мстители, marvel, кассовые сборы, киану ривз, Джон Уик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 