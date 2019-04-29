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29.04.2019, 09:33

"Мстители: Финал" установил рекорд по сборам в первый уик-энд

"Мстители: Финал" установил рекорд по сборам в первый уик-энд - Фото
Фото: Marvel Studios 2019

"Мстители: Финал" собрал за первый уик-энд около $1 млрд 200 млн

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Новый фильм "Мстители: Финал" – четвертый, заключительный фильм из современной серии фильмов о команде "мстителей-супергероев" вселенной Marvel установил мировой рекорд по кассовым сборам за первый уик-энд проката. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании Walt Disney, которая является дистрибьютором фильма.

"Мстители: Финал" собрал за первый уик-энд около $1 млрд 200 млн, что почти в два раза больше, чем собрал фильм, бывший рекордсменом до этого – тоже фильм из киновселенной Marvel, "Мстители: Война бесконечности".

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Издание отмечает, что в США и Канаде "Мстители: Финал" собрали на первых выходных днях $350 млн, что тоже является рекордом.

Первые премьерные дни 24–26 апреля принесли авторам "Мстители: Финал" рекордные $305 млн, пишет Entertainment Weekly. В Китае за два дня кассовый сбор достигнул $154,5 млн.

Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах.  

Смотрите также: Кино. "Мстители: Финал" и Капитан Марвел установили рекорд: видео

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Теги: сборы, рекорд, walt disney, мстители: финал, уик-энд
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