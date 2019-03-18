Кино. "Мстители: Финал" и Капитан Марвел установили рекорд: видео

Новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который вышел 14 марта и продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", оказался одним из самых просматриваемых в истории кино. Об этом говорится в Twitter киностудии Marvel.
За первые сутки ролик собрал 268 млн просмотров. Это делает его вторым трейлером по количеству просмотров. Первое место и абсолютный рекорд принадлежит тем же самым "Мстителям 4". Первый трейлер "Финала" посмотрели за один день 289 млн раз.
"Спасибо величайшим фанатам во вселенной за то, что сделали "Капитан Марвел" фильмом №1 во всем мире на протяжении двух недель. А еще за то, что "любой ценой" посмотрели трейлер "Мстители: Финал" 268 млн раз за 24 часа", - отметили в студии.
Thank you to the greatest fans in the universe for making Marvel Studios #CaptainMarvel the #1 movie in the world two weeks in a row, and doing ‘whatever it takes’ to watch the #AvengersEndgame trailer 268 million times in 24 hours. pic.twitter.com/iEeVOoCBas— Marvel Studios (@MarvelStudios) 17 березня 2019 р.
Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах.
30 апреля сообщалось, что в первый уикенд проката новые "Мстители" побили рекорд для фильма-дебютанта, собрав около $630 млн в кинотеатрах по всему миру.
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