Кино. "Мстители: Финал" и Капитан Марвел установили рекорд: видео

Новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который вышел 14 марта и продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", оказался одним из самых просматриваемых в истории кино. Об этом говорится в Twitter киностудии Marvel.

За первые сутки ролик собрал 268 млн просмотров. Это делает его вторым трейлером по количеству просмотров. Первое место и абсолютный рекорд принадлежит тем же самым "Мстителям 4". Первый трейлер "Финала" посмотрели за один день 289 млн раз.

Реклама

"Спасибо величайшим фанатам во вселенной за то, что сделали "Капитан Марвел" фильмом №1 во всем мире на протяжении двух недель. А еще за то, что "любой ценой" посмотрели трейлер "Мстители: Финал" 268 млн раз за 24 часа", - отметили в студии.



Thank you to the greatest fans in the universe for making Marvel Studios #CaptainMarvel the #1 movie in the world two weeks in a row, and doing ‘whatever it takes’ to watch the #AvengersEndgame trailer 268 million times in 24 hours. pic.twitter.com/iEeVOoCBas — Marvel Studios (@MarvelStudios) 17 березня 2019 р.

Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах.

30 апреля сообщалось, что в первый уикенд проката новые "Мстители" побили рекорд для фильма-дебютанта, собрав около $630 млн в кинотеатрах по всему миру.

Смотрите также: "Мстители. Война бесконечности 2": вышел первый трейлер - видео