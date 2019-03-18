Кино. "Мстители: Финал" и Капитан Марвел установили рекорд: видео

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Второй трейлер "Мстителей 4" уступил только первому превью фильма

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Новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который вышел 14 марта и продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", оказался одним из самых просматриваемых в истории кино. Об этом говорится в Twitter киностудии Marvel.

За первые сутки ролик собрал 268 млн просмотров. Это делает его вторым трейлером по количеству просмотров. Первое место и абсолютный рекорд принадлежит тем же самым "Мстителям 4". Первый трейлер "Финала" посмотрели за один день 289 млн раз. 

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"Спасибо величайшим фанатам во вселенной за то, что сделали "Капитан Марвел" фильмом №1 во всем мире на протяжении двух недель. А еще за то, что "любой ценой" посмотрели трейлер "Мстители: Финал" 268 млн раз за 24 часа", - отметили в студии. 

Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах. 

30 апреля сообщалось, что в первый уикенд проката новые "Мстители" побили рекорд для фильма-дебютанта, собрав около $630 млн в кинотеатрах по всему миру.

Смотрите также: "Мстители. Война бесконечности 2": вышел первый трейлер - видео  

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Теги: кино, рекорд, трейлер, мстители
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